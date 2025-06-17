شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت، قبل قليل، إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، وذلك قبل دخول اللجان الامتحانية، لأداء ثانى امتحانات العام الدراسى 2024-2025، حيث يؤدى الطلاب فى النظام الجديد امتحان اللغة الأجنبية الثانية كمادة غير مضافة للمجموع، فيما يؤدى طلاب النظام القديم الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وأوضحت أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقًا سوف يؤدى إلى حرمان الطالب من النجاح في المادة التي يؤدى فيها الامتحان، أما في حالة استخدامه في الغش وتصوير الأسئلة سوف يحرم عامين من الامتحانات حيث يرسب هذا العام والعام المقبل.

وناشدت وزارة التربية والتعليم الطلاب، وأولياء الأمور، وجميع القائمين على العملية الامتحانية، ببذل المزيد من الجهد والتعاون لضمان سير الامتحانات بصورة آمنة ومنضبطة.

وأدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الأحد 15 يونيو امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويؤدون اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.











































































































