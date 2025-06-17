شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حرارة الطقس.. الأمهات ينتظرن أبناءهن أمام لجان الثانوية العامة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

رغم حرارة الطقس، حرص العديد من أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، على مصاحبة أبنائهم وبناتهم حتى مقار اللجان، ثاني أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء الامتحان.

ورصد ”الخليج 365”، توافد طالبات الثانوية العامة على اللجان الامتحانية بمدرسة الأورمان الثانوية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، حيث يؤدى الطلاب في النظام الجديد امتحان اللغة الأجنبية الثانية كمادة غير مضافة للمجموع، فيما يؤدى طلاب النظام القديم الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وأكدت الأمهات، حرصهن الدائم على التواجد مع أبنائهن طوال فترة الامتحانات، لمساندتهم ودعمهم وتخفيف التوتر عنهم، مستغلات أوقات الانتظار في التسبيح وقراءة القرآن الكريم والأذكار والدعاء لأبنائهن بالتوفيق والنجاح.

وشهدت اللجان تواجد مكثف من أجهزة الأمن بالجيزة لتأمين اللجان وتوفير بيئة آمنة وهادئة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رفع مستوى النظافة بمحيط اللجان، وتكليف رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق المستمر مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لرصد أي شكاوى أو بلاغات وسرعة التعامل الفوري معها.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي لأي معوقات قد تعكر صفو العملية الامتحانية، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، مشددًا على ضرورة توفير أماكن انتظار مخصصة ومجهزة لأولياء الأمور، تتضمن مظلات وأماكن جلوس مناسبة ومياه شرب، بعيدًا عن محيط اللجان، حفاظًا على الانضباط وسلامة سير الامتحانات.











































































































