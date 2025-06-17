شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش ذاتى ومنع للهواتف.. إجراءات مشددة فى لجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، إجراءات تفتيش دقيقة للطلاب أثناء دخولهم، وذلك قبل بدء امتحانات اليوم الثانى، والتى يؤدى فيها طلاب النظام الجديد مادة اللغة الأجنبية الثانية، وطلاب النظام القديم مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وفى لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة فى الدقى، خضع الطلاب والطالبات لتفتيش ذاتي من قِبل مسئولي الأمن والمشرفين، للتأكد من عدم حملهم أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو سماعات البلوتوث، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش الإلكتروني.

كما جرى التأكد من حمل كل طالب بطاقته الشخصية ورقم الجلوس، قبل السماح له بالدخول إلى اللجنة، مع مرورهم من بوابات كشف المعادن الموضوعة أمام بوابة المدرسة.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه ليس شرطا الحصول على نفس رقم نموذج الأسئلة فى جميع المواد، موضحة أنه قد يكون الطالب تسلم فى امتحان الدين نموذج رقم أ وقد يحصل على نموذج رقم ج فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية التى يؤديها الطلاب، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الأسئلة موحدة فى النماذج الامتحانية الأربعة ولكنها مختلفة فى ترتيبها ومن ثم هناك تكافؤ فرص فى جميع الأسئلة بالنماذج الامتحانية الأربعة، ولكن يجب ويشترط على الطالب كتابة رقم النموذج داخل كراسة البابل شيت حيث أنه أمرا ضروريا للغاية حتى يتم تصحيح كراسة الإجابة وفق نموذج الإجابة الخاص بها.