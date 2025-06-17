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توافد طلاب الثانوية على اللجان استعدادا لامتحان اللغة الثانية والاقتصاد

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توافد طلاب الثانوية على اللجان استعدادا لامتحان اللغة الثانية والاقتصاد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 08:23 ص

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان الامتحانية استعدادا لامتحان اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد والإحصاء لطلاب النظامين القديم والجديد، حيث يعتبر لأول مرة يؤدى الطلاب الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية كمادة غير مضافة للمجموع.

وينطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً حتى 11 صباحاً.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة، ضمن المواد الغير مضافة للمجموع بالنظام الجديد وتتضمن مواد (الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية- الإيطالية- الإسبانية- الصينية)، والذي يؤديه الطلاب غدا الثلاثاء وفقاً للجدول المعلن والمعتمد من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، ستكون اختيار من متعدد ولا يوجد بها أسئلة مقالية نهائيا، حيث تتضمن 42 سؤال اختيار من متعدد، ويعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، كمادة غير مضافة للمجموع، لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث ، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بإعادة هيكلة الثانوية العامة، لتخفيف العبء على الطلاب.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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