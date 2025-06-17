شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تجارة القاهرة تختتم ماراثون امتحانات نهاية العام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

تختتم كلية التجارة بجامعة القاهرة ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني من العام الجامعى 2024 / 2025 ، غدا الأربعاء، بالنسبة لطلاب أقسام وبرامج الكلية المختلفة وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن من الكلية.

وأكدت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة لـ" الخليج 365"، أن الكلية تواصل أعمال تصحيح ورصد نماذج الإجابة لطلاب جميع المستويات والفرق الدراسية على مستوى جميع البرامج داخل الكنترولات وذلك تمهيدا لانتهاء التصحيح وعقد لجنة الممتحنين ومن ثم إتاحة النتيجة.

وانطلقت امتحانات نهاية العام الجامعى بكلية التجارة بجامعة القاهرة نهاية شهر مايو الماضى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم استئناف الاختبارات بعد إجازة العيد وسط تطبيق لعدد من الضوابط الخاصة بامتحانات نهاية العام ، إذ يجب على الطلاب الحضور قبل موعد الاختبار بـ 15 دقيقة فقط وعدم السماح بالدخول بأية وسيلة إلكترونية أو أي مادة علمية داخل اللجان الامتحانية ومن يخالف ذلك الأمر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأنه لن يسمح بدخول أي طالب إلى اللجنة الامتحانية بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللجنة الامتحانية.