شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن التدخلات التنموية لدعم سكان المناطق المطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن التدخلات التنموية للوزارة لدعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تنفيذ حزم من أنشطة الحماية الاجتماعية التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر بهذه المناطق.

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو الماضي شهد تنفيذ 4 قوافل تنموية بمناطق أهالينا والمحروسة 1+2 ومعا، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومؤسسات المجتمع المدني "اسمعونا، سبع سنابل ،بهية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة". وأن القوافل تضمنت العمل على عدد من المحاور، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية للأسر استفاد منها 1,276 مستفيدا ومستفيدة لكافة التخصصات من الرمد وفحص العين وعيادة العظام والأنف والأذن وتخصص الأطفال متضمنة التطعيمات والباطنة والجلدية، حيث تم توفير الفحوصات الطبية مجانا والتحاليل والأدوية مع تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات

وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد واسع من برامج التوعية بالقوافل استهدفت 300 مستفيد، حيث قامت مؤسسة بهية بتنفيذ ورش للسيدات للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وآليات ذلك.

وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تم تنفيذ أنشطة توعوية حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية، حيث قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالانتشار في القافلة وعمل التوعية للمستفيدين بخطورة المخدرات والتدخين مع التأكيد على توفير العلاج بالمجان وفى سرية تامة عبر العيادة المنشأة بمنطقة أهالينا ومن خلال الورش الفنية والفنون التعبيرية .



التدخلات التنموية لدعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات



تنفيذ حزم من أنشطة الحماية الاجتماعية



جانب من الانشطة



دعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات



