شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة.. استعدادات أمنية بلجان الدقى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ السابعة والنصف صباحًا توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات فى مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة فى الدقى، وذلك فى ثانى أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025، وسط استعدادات أمنية وإدارية مشددة من مسئولي المدرسة وإدارة الدقي التعليمية.

وشهد محيط المدرسة توافدًا من طلاب النظامين الجديد والقديم، حيث يؤدي طلاب النظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (غير مضافة للمجموع) لمدة ساعتين، فيما يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء، بواقع ساعة ونصف لكل منهما.

وتنوّعت انفعالات الطلاب لحظة الدخول، بين الهدوء والقلق، بينما حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم حتى أبواب المدرسة، متمنين لهم التوفيق في هذا اليوم.

كما تم التأكد من دخول الطلاب بالبطاقات التعريفية، وسط تشديدات على منع الهواتف المحمولة، وتفتيش ذاتي سريع لضمان الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة فى اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع ولكنها مادة نجاح ورسوب.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات.