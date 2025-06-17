شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تطوير الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء إستراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها جامعة بنها، شهدت الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب تطويرًا شاملًا يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات الإدارية للطلاب، وذلك بشكل مبسط وسريع، وفي أقل وقت ممكن.

وتم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات المقدمة داخل الإدارة، بما يضمن تحسين جودة الأداء الإداري، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، بما يواكب توجهات الدولة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين بيئة العمل الجامعي.