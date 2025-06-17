شكرا لقرائتكم خبر عن حالات إلغاء امتحان الطالب فى جميع مواد الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة، حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع مواد الثانوية العامة، وذلك قبل انطلاق ثاني أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، حيث يؤدى الطلاب في النظام الجديد، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية كمادة غير مضافة للمجموع، فيما يؤدى طلاب النظام القديم الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وتتضمن حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع مواد الثانوية العامة، ما يلي:

1-تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو التصوير.

2-الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة.

3-القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها.

4-التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء سواء بالقول أو بالفعل.

5-استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.

6-مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير.

7-إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤديها 87 ألفًا و321 طالبًا وطالبة موزعين على 186 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

وأكد استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي والإسعاف وقطاعات المرافق من كهرباء ومياه، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، وذلك لضمان توفير كافة أوجه الدعم والراحة لسير الامتحانات وتأمين مساراتها، وتلبية احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات المحيطة باللجان الامتحانية بالتنسيق مع إدارات المرور، لمنع تكدس السيارات أو انتظارها أمام مقار اللجان، مع التأكيد على توفير بيئة هادئة ومناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وتكثيف الرقابة لضمان الشفافية الكاملة والانضباط التام خلال فترة الامتحانات.







































































































