شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الترم الثانى 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الجامعاة بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى 2024/2025.

واختتمت عدد كبير من الكليات الجامعية امتحانات نهاية العام الجامعى، فيما تختتم بعض كليات الجامعات الحكومية امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى مع نهاية الأسبوع الجارى ومطلع الأسبوع القادم.

وتواصل كنترولات الجامعات أعمال تصحيح ورصد نماذج الإجابات لامتحانات نهاية العام الجامعى تمهيدا لاعتمادها وإعلانها وإتاحتها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية للكليات.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، قد كشف عن خريطة الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات والمعاهد خلال الإجازة الصيفية بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الجامعى 2024 /2025.

وقال الدكتور كريم همام فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن هذا العام تم تطوير خطط الأنشطة لتكون صادرة من الطلاب، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع اتحادات طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد لاستطلاع اراءهم حول خطة الأنشطة بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والسياسات التي تتبناها وزارة التعليم العالى، وفى المقدمة مبادرة تحالف وتنمية الخاصة بوزارة التعليم العالى.

وأضاف الدكتور كريم همام، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية كونها جناح من الاجنحة العامة للجامعات والمعاهد وهذا العام سيشهد اشراك أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الأنشطة الطلابية بالإجازة الصيفية.