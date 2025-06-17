شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: حصول 456 مُتدربا جديدا على دورات مجانية من معهد الساليزيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن حصول 456 مُتدربًا جديدًا، من الشباب والفتيات، على دورات تدريبية مجانية ذات معايير دولية، من معهد الساليزيان الايطالي "دون بوسكو "، بفرع الإسكندرية، وذلك بمنحة مجانية من وزارة العمل، بحسب بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"المعهد" لتدريب الشباب وتأهيلهم، لتلبية احتياجات سوق العمل.



وقال الوزير جبران إن المتدربين الجدد تدربوا على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى كورسات في اللغتين الإنجليزية والإيطالية، وفي المهارات الحياتية أيضا..وأوضح أن باب التقديم ما زال مفتوحاً أمام الشباب الراغب في الحصول على دورات تدريبية مجانية.



جانب من التدريبات

وأوضح الوزير جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهنية على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية .



