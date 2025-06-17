شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تغطية 12.8 مليون مواطن بالتأمين الصحى الشامل بنهاية المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث إنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، وما زالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو إحداث إصلاح جذري في النظام الصحي المصري، من خلال حوكمة الخدمات الصحية وتعزيز التكامل والترابط بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، إلى جانب تحقيق العدالة والأمان وتوكيد ثقة المواطنين بالرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأكدت أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مستمرة في دعم جميع المنشآت الصحية نحو تطبيق معايير الاعتماد، انطلاقا من دورها في ضمان جودة وأمان الخدمات الصحية المقدمة ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل.