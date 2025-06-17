شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بالدقى فى ثانى أيام الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

بدأت فى تمام الساعة الثامنة والنصف، صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أعمال دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحان فى مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة بالدقى، وسط إجراءات تنظيمية مشددة من مسئولى اللجنة.

وشهدت المدرسة انتظامًا ملحوظًا فى عملية دخول الطلاب والطالبات، الذين تم توزيعهم على اللجان بحسب أرقام الجلوس، مع التأكد من الهوية وتطبيق تعليمات التفتيش الذاتى ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.

ويؤدى طلاب النظام الجديد اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين، فيما يؤدى طلاب النظام القديم امتحانى الاقتصاد والإحصاء، بواقع ساعة ونصف لكل منهما، وهى مواد غير مضافة للمجموع.

كما حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم حتى اللحظات الأخيرة أمام أبواب المدرسة، فى مشهد يختلط فيه التوتر بالدعاء، قبل أن يُغلق الباب إيذانًا ببدء زمن الامتحان.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، ستكون اختيار من متعدد ولا يوجد بها أسئلة مقالية نهائيا، حيث تتضمن 42 سؤال اختيار من متعدد، ويعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، كمادة غير مضافة للمجموع، لأول مرة فى امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بإعادة هيكلة الثانوية العامة، لتخفيف العبء على الطلاب.

وأكدت الوزارة أن مادة اللغة الأجنبية الثانية فى النظام القديم، يؤديها الطلاب كمادة مضافة للمجموع يوم 24 يونيو الجارى ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.



بدء دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بالدقى



دخول طلاب الثانوية العامة اللجان فى ثاني أيام ماراثون الامتحانات