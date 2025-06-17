شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات نقل رخصة محل تجارى أو صناعى لوفاة المرخص له.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

بخطوات بسيطة، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان.

وفيما يلي خطوات وإجراءات نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له من خلال المركز التكنولوجي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة1- أصل رخصة المحل.2- صورة إعلام الوراثة.3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريحات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.4- المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة).في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).- صحيفة الحالة الجنائية. ثانيًا: الخطوات والإجراءات1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار أورنيك رخصة جديدة.5- سداد الرسوم المقررة للخدمة.6- استلام الورثة الترخيص وتلقي الخدمة.

وتقدم المراكز التكنولوجية الكثير من الخدمات فى مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان، منها إصدار تراخيص البناء والهدم والإزالة وتوصيل المرافق الدائمة أو المؤقتة، وإصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة الإشغال أو طلب استراداد إشغالات، وتقديم طلبات للشكاوى وسحب ملفات وسداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات وميدونيات وأقساط وغيرها.