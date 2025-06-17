شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع "نيرك" نواة جديدة لتوطين صناعات وسائل النقل الكهربائى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تسعى الدولة لتوطين عدد من الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة، وذلك من خلال إنشاء مصانع بالشراكة مع الشركات العالمية، ومن بينها التعاقد على إنشاء مصانع لتصنيع وسائل النقل الثقيلة مثل المترو والقطارات والترام، ومن بين هذه المصانع "مصنع نيرك" وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن المصنع.

ـ جارى إنشاء مصنع شركة نيرك بمنطقة شرق بورسعيد.

ـ يتم تمويله من بنوك الأهلي المصري وCIB والعربي الأفريقي.

ـ مساحته 300 ألف متر مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة 100 ألف متر مربع.

ـ المرحلة الأولى ستكون مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ـ المرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف.

ـ المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية.

ـ المصنع يخدم خطط الدولة لتوطين صناعات السكك الحديدية والوحدات المتحركة بالجر الكهربائى.

ـ ينتج المصنع فور تشغيله 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة للخطين الثاني والثالث.

ـ "نيرك" يستهدف تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل لـ80 %.



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