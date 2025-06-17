شكرا لقرائتكم خبر عن سحر السنباطى: القيادة المصرية حريصة على دعم قضايا الطفل والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ماري لويز كوليرو بريكا الرئيس السابق لجمهورية مالطا، ورئيس حركة البحر المتوسط للأطفال والوفد المرافق لها، وذلك بمقر المجلس، على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية بهدف التعرف على الجهود المبذولة لحماية الطفل، على مستوى السياسات و الاستراتيجيات والتشريعيات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيد عمر حجازي عضو مجلس إدارة المجلس، ومن سفراء الطفولة "الطفل أحمد حسن، والطفلة فريدة سمير".

وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة سحر السنباطي بماري لويز كوليرو بريكا، متطلعة إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء فيما يخص دعم وحماية الأطفال وتعزيز الاتصال بين الشعوب، مؤكدة على أن منطقة البحر المتوسط منطقة غنية بالتنوع الثقافي وتضم العديد من الحضارات القديمة، مما يسهم في التنوع الفكري بمختلف المجالات.

واستعرضت "السنباطي" الجهود التي يقوم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز وحماية الأطفال باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، والمنوط به وضع السياسات والاستراتيجيات، مستعرضة مراحل نشأة المجلس، وقانون إعادة تشكيله ليتبع فخامة رئيس الجمهورية، الأمر الذي عكس حرص القيادة السياسية على دعم قضايا الطفل، كما استعرضت نظام حماية الطفولة على المستوى الوطني وتطوير آليات الإدارة العامة لنجدة الطفل في استقبال وتلقي الشكاوى الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر.

واشارت "السنباطي"، إلى محور تمكين الطفل والذي أولاه المجلس أهمية خاصة وفي سبيل ذلك تم إطلاق عدد من المبادرات الهامة، كالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" والتي حظيت برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية، ومبادرة تمكين الطفل "بكرة بينا" والذي ينفذها المجلس في جميع مدارس الجمهورية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن منتدى الطفل المصري والذي يضم عدد كبير من الأطفال، وبرلمان الطفل المصري والذي يهدف إلى تمكين الأطفال وتدريبهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبها أعربت ماري لويز كوليرو بريكا الرئيس السابق لجمهورية مالطا، عن سعادتها بهذه الزيارة والبرنامج الثري الذي أعده المجلس القومي للطفولة والأمومة خصيصا لها، موجهة الشكر لرئيسة المجلس على حسن الاستقبال، مؤكدة على أهمية التعاون والشراكة فيما يخص دعم حقوق الطفل باعتبار مصر من أهم دول البحر المتوسط فهناك العديد من الموضوعات المشتركة للتعاون، لافتة إلى أنه جاري تأسيس مجلس خاص بالأطفال يضم دول البحر المتوسط، مؤكدة على ضرورة تواجد مصر كشريك وعضو في هذا المجلس، الأمر الذي ينعكس على تبادل الخبرات والثقافات.

وعلى هامش الزيارة نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة عدد من الزيارات واللقاءات لماري لويز كوليرو والوفد المرافق لها بهدف التعرف على جهود الجهات الشريكة والمجتمع المدني الشريك في مجال نشر الوعى بحقوق الطفل وحمايته من كافة من أشكال العنف، حيث زار الوفد (مؤسسة مطمن "سيف مصر"، وجمعية تكاتف للتنمية، مركز كاريتاس مصر لرعاية الأطفال المعرضين للخطر، والمساحة الصديقة للتعلم التابعة لهيئة كير بالهرم، والمساحة الصديقة للطفل التابعة لهيئة إنقاذ الطفولة بمنطقة المهندسين، مقر هيئة تيرديزوم مصر، مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف)، فضلا عن زيارة مركز دار السلام لحماية الطفل وتأهيل الضحايا "فيس".

كما نظم المجلس زيارة لمحافظة الإسكندرية للتعرف على الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية الشريكة للمجلس في مجال دعم منظومة حماية الطفل ودعم جهود خط النجدة 16000، حيث زار الوفد مقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالإسكندرية للتعرف على الأنشطة التي تقوم بها جمعية الريادة في هذا المجال، ومقر الجمعية الإسلامية لأهالى الظاهرية وحجر النواتية، حيث استعرضوا أيضا جهود تلك الجمعية في مجال دعم أنشطة خط نجدة الطفل وآليات العمل مع المجلس القومى للطفولة والأمومة في هذا الشأن

كما حرص الوفد على تفقد خط نجدة الطفل 16000 للتعرف على آلية استقبال الشكاوى والبلاغات، ووحدة الدعم النفسي للأطفال والإرشاد الأسري والتي تختص بتقديم الدعم النفسي للأطفال المعرضين للخطر.



