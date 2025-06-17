شكرا لقرائتكم خبر عن فى ثانى أيام امتحانات الثانوية.. الطلاب يؤدون اختبار اللغة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (نظام جديد) اليوم الثلاثاء 17/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و(نظام قديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن امتحانات الثانوية العامة فى اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع ولكنها مادة نجاح ورسوب.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات.

ووجه الوزير أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.