شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم وانتهاكات بالجملة.. 6 مشاهد سوداء في حكم " الجماعة الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الفترة القصيرة التي تولت فيها جماعة الإخوان المسلمين السلطة في مصر منذ انتخاب محمد مرسي رئيساً في يونيو 2012 حتى عزلته في يوليو 2013 أحداثاً عنيفة وانتهاكات خطيرة تم توثيقها من قبل هيئات رسمية ومنظمات حقوقية محلية ودولية. فيما يلي استعراض لأبرز هذه الجرائم والانتهاكات:

1. أحداث القصر الجمهوري (ديسمبر 2012):

في أعقاب إعلان مرسي إعلاناً دستورياً مثيراً للجدل منح نفسه صلاحيات مطلقة، خرجت مظاهرات حاشدة معارضة، وقام مؤيدو الإخوان بحصار القصر الجمهوري، وهاجموا المعتصمين السلميين من المعارضين أمامه، وقد وقعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 متظاهرين وإصابة المئات. اتهمت تقارير حقوقية الأمن وبلطجية موالين للإخوان باستخدام العنف المفرط والرصاص الحي.

2. أحداث الاتحادية (يونيو 2013):

خلال احتجاجات "تمرد" الضخمة المطالبة برحيل مرسي، تجمع متظاهرون بميدان الاتحادية وشنت مجموعات مسلحة موالية للإخوان تم تصويرهم وتوثيقهم، هجوماً منظمًا بالهراوات والعصي الكهربائية والذراع الحديدي والرصاص الحي على المعتصمين السلميين.

أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة العشرات شكلت هذه الأحداث صدمة للرأي العام بسبب وحشية الهجوم وطابعه المنظم.

3. التجنيد والتدريب المسلح:

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية لاحقاً عن قيام قيادات الإخوان بتجنيد وتدريب أعضاء على استخدام العنف والأسلحة في معسكرات سرية، هدف هذا التدريب إلى حماية مقرات الجماعة ومواجهة المتظاهرين المعارضين وإرهاب الخصوم، اعتبرت هذه الممارسات خروجاً على مبدأ الدولة واحتكارها لاستخدام القوة.

4. استهداف المتظاهرين السلميين:

وثق شهود عيان وتقارير إعلامية وحقوقية حوادث متكررة خلال المظاهرات المناهضة للإخوان حيث هاجم مؤيدو الجماعة المتظاهرين السلميين بالهراوات والعصي والحجارة وأحياناً الأسلحة النارية والسيارات، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

5. التحريض على العنف والكراهية:

استخدمت قيادات الجماعة وخطباؤها لغة تحريضية في الخطب والبيانات وخطب الجمعة وعلى وسائل الإعلام الموالية وتم وصف المعارضين بـ"الفلول" و"أعداء الشرعية" و"الكفار" و"المرتزقة"، مما شكّل بيئة مشجعة على العنف ضدهم وزرع الكراهية الطائفية أحياناً.

6. الانتهاكات في سجون الإخوان:

خلال احتجازهم لمعارضين في مقراتهم، وردت أنباء عن تعذيب ومعاملة مهينة للمحتجزين على أيدي أعضاء من الجماعة، وقد أكدت تقارير حقوقية بعض هذه الحوادث.