شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز استخدامات مركز لوجوس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

يُعد مركز لوجوس البابوى فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة حديثة ومتميزة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأ التخطيط لإنشائه عقب تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى في نوفمبر 2012، ليكون مركزًا متكاملاً لخدمة الكنيسة والشباب القبطى من داخل مصر وخارجها.

ويقع المركز فى المقر البابوي الديري بالقرب من دير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، وهى منطقة ديرية تاريخية تعود إلى القرن الرابع الميلادي، مما يتيح للزوار فرصة التلامس مع الحياة الديرية والاستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اسم "لوجوس" مشتق من كلمة يونانية قديمة تعنى "الكلمة"، وهو لقب استخدمه يوحنا الإنجيلي لوصف ربنا يسوع المسيح (يوحنا 1:1). كما يحمل الاسم معانٍ عميقة تجمع بين العلم والمنطق والإيمان، وهو ما يعكس رؤية المركز في الجمع بين هذه الجوانب.

أبرز استخدامات المركز

مؤتمرات وملتقيات:

يستضيف المركز مؤتمرات وملتقيات روحية وثقافية، منها ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم الذي عقد في أغسطس 2018 تحت شعار "العودة للجذور"، حيث جمع شبابًا من خمس قارات لتعزيز الانتماء والتواصل الروحي.



برنامج لوجوس للقيادة:

يقدم المركز برنامجًا تدريبيًا متميزًا لإعداد خدام وقادة مسيحيين مثقفين ومؤهلين لخدمة الكنيسة، يمتد لعدة أشهر ويشمل محاضرات وورش عمل وأنشطة تفاعلية.



خدمات الإقامة والضيافة:

يضم المركز مبانٍ سكنية مجهزة لاستضافة حوالي 200 شخص، مع قاعات متعددة الأغراض، وكنيسة داخلية بطراز معماري فريد، ومطعم رئيسي، ومرافق صحية.



مركز للتراث والتاريخ القبطي:

يحتوي على متحف ومكتبة تهدف إلى حفظ ونشر التراث القبطي الأصيل.



منتدى للحوار والتواصل:

ويسعى المركز لأن يكون بيتًا للحوار الثقافي والتعليم، مع دعم التواصل بين الشباب القبطي في المهجر وكنيستهم الأم.



ومن خلال هذه الأنشطة والخدمات، يساهم مركز لوجوس في تعزيز الحياة الروحية والثقافية والتعليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشكل نقطة التقاء مهمة للشباب والخدام من مختلف أنحاء العالم.