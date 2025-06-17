شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. أبرز مشاهد عنف "الإرهابية" قبل فض اعتصام رابعة المسلح والان مع تفاصيل الخبر

لجأت جماعة الإخوان الإرهابية فى المرحلة من 30 يونيو إلى قبل فض اعتصام رابعة المسلح، إلى ترويع المواطنين وإرهابهم، ويعُدّ أبرز أحداث هذه المرحلة ما يلي:



أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم: فى نهاية يونيو 2013، قام عناصر الجماعة الإرهابية بإطلاق النار على المتظاهرين الرافضين لحكم الإخوان من فوق سطح مكتب الإرشاد، ما أسفر عن مقتل 12، وإصابة 48.

أحداث ما بين السريات: فى الثانى من يوليو 2013، وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجماعة الإرهابية وأهالى منطقة ما بين السريات، اسفرت عن 23 قتيل، وإصابة 220.

أحداث سيدى جابر: فى الخامس من يوليو 2013، شهدت مدينة الإسكندرية اشتباكات عبر الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف، إذ اعتد عناصر الجماعة الإرهابية على المواطنين السلميين، ما أسفر عن 12 قتيلا، و18 مصابا.

اشتباكات مسجد القائد إبراهيم: فى السادس والعشرين من يوليو 2013، أطلق أنصار الجماعة الإرهابية النيران على أهالى المنطقة المؤيدين لثورة 30 يونيو، ما أسفر عن وقوع 5 قتلى، وإصابة 72

إعلان الإخوان انضمام عناصر من تنظيم القاعدة، وتشكيل مجلس حرب: فى التاسع والعشرين من يوليو 2013، أعلنت المنصة الرئيسية للاعتصام فى ميدان النهضة، عن انضمام عناصر من السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة وحزب النور السلفى، رافعين اعلام تنظيم القاعدة.

العثور على 11 جثة، و10 مصابين من اثار التعذيب فى اعتصام رابعة والنهضة: فى التاسع والعشرين من يوليو 2013.