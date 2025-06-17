شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة بضرورة إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورًا، محذرًا من أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف.

وقال دونالد ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال»: كان ينبغي على إيران أن توقّع على الاتفاق الذي قلت لهم أن يوقّعوهـ ومتابعا، "يا له من أمر مخزٍ، ويا له من هدرٍ للأرواح، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا، وقلت ذلك مرارًا وتكرارًا!".