شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مهام رئيسية لأسقفية الخدمات العامة فى الكنيسة.. أبرزها الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب أسقفية الخدمات العامة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دورًا محوريًا فى دعم المجتمع القبطى المصرى من خلال تقديم خدمات روحية واجتماعية وصحية متنوعة تلبي احتياجات أبناء الكنيسة والمجتمع بشكل عام.

وتشمل أبرز أنشطة الأسقفية الآتى:

تنمية المجتمع ودعم الأسر

تعمل الأسقفية على تحويل الأسر المعتمدة على الإحسان إلى أسر منتجة ذات دخل ثابت، مع الحرص على تعليم الأبناء والاستفادة من مشاريع مثل "بنت الملك" التي تهدف إلى تمكين المرأة والأسرة.



الرعاية الاجتماعية

تهتم الأسقفية برعاية فئات الخدمة المختلفة مثل المغتربين، الأيتام، المعاقين، المسجونين، المدمنين، والحالات الخاصة، مع توفير الدعم الروحي والنفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم.

التوعية الصحية والنفسية

تدمج موضوعات الصحة النفسية في دورات المقبلين على الزواج واجتماعات إعداد الخدمة والشباب، كما تضيف تحليل المخدرات ضمن الفحوصات المطلوبة قبل الخطوبة.



التنسيق بين الإيبارشيات

تفعيل عمل مكاتب التنمية والرعاية الاجتماعية في الإيبارشيات المختلفة، والتنسيق بينها وبين لجنة شركاء التنمية بالكنيسة من خلال الأسقفية.

مشاريع تنموية وتعليمية

يدعم المكتب البابوي للمشروعات التابع للأسقفية مبادرات تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة لخدمة المجتمع بشكل أفضل.



لجان المصالحة الأسرية



تأسيس لجان مصالحة أسرية قبل اللجوء إلى المجلس الإكليريكي، تتكون من كاهن، مستشار قانوني، طبيب نفسي وعنصر نسائي، بهدف حل النزاعات الأسرية بطرق سلمية.

دعم الخدام والتدريب

تنظيم دورات تدريبية لمدرسي التربية الدينية المسيحية ومتابعتهم روحيًا، بالإضافة إلى تدريب الخدام ليصبحوا مؤهلين لخدمة الفئات المختلفة.

وتسعى أسقفية الخدمات العامة إلى تعزيز روح المواطنة والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على تقديم الدعم الشامل الذي يضمن حياة كريمة لأبناء الكنيسة والمجتمع.