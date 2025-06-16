شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر. رئيس الوزراء يُشكل "لجنة أزمات" برئاسته لمتابعة تداعيات حرب إيران وإسرائيل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات. وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل الجيزة، بسرعة متابعة حادث سقوط مدخنة مصنع طوب في منطقة الصف، تسبب في وجود عدد الضحايا عبارة عن " 4 وفيات بينهم 3 من قرية المتانيا بالعياط، والآخر من قرية أبو رجوان القبلي بالبدرشين"، حيث تم نقل جثث الضحايا إلي مستشفي الصف المـركزي، وعدد 2 مصابين إلي مستشفي 15 مايو لتلقي العلاج اللازم. وزير العمل يوجه بمتابعة حادث سقوط مدخنة مصنع طوب فى الصف وصرف تعويضات عاجلة طمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة ، مؤكدة على أنه ليس شرطا للحصول على نفس رقم نموذج الأسئلة فى جميع المواد، موضحة أنه قد يكون الطالب تسلم فى امتحان الدين نموذج رقم أ وقد يحصل على نموذج رقم ج فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية التى يؤديها الطلاب غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن الأسئلة موحدة فى النماذج الامتحانية الأربعة ولكنها مختلفة فى ترتيبها ومن ثم هناك تكافؤ فرص فى جميع الأسئلة بالنماذج الامتحانية الأربعة، ولكن يجب ويشترط على الطالب كتابة رقم النموذج داخل كراسة البابل شيت حيث أنه أمرا ضروريا للغاية حتى يتم تصحيح كراسة الإجابة وفق نموذج الإجابة الخاص بها. النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يصوت على الموازنة غدا رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يستأنف المجلس جلساته العامة غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، والتصويت عليها. النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يصوت على الموازنة غدا أكدت محافظة القاهرة أنه غير مسموح بتداول نتيجة امتحان الفصل الأول، أو الثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل للتعليم الأساسى بأى وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية من المحافظة حرصًا على ضمان صحة بيانات النتائج التى يحصل عليها الطلاب. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل "ورقيا"، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جراء الهجوم الإيراني الأخير إلى 287. الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والإسكندرية 28 تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 17 يونيو 2025، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر. الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والإسكندرية 28 إعلام إسرائيلى: ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيرانى الأخير إلى 287 فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل فى الجيزة حتى نهاية الشهر وزارة التعليم: ليس ضروريا حصول الطالب على نفس رقم نموذج الأسئلة بالثانويةمحافظة القاهرة: غير مسموح بتداول نتيجة الشهادة الإعدادية بدون موافقة كتابية رئيس الوزراء يُشكل "لجنة أزمات" برئاسته لمتابعة تداعيات حرب إيران وإسرائيل

الرئيس السيسى يؤكد أهمية دور الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعاتتوجيهات رئاسية بالتعاون مع القطاع الخاص دعمًا لاستراتيجية توطين صناعة السيارات