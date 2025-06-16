شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيراني: القوات المسلحة أسقطت مقاتلة إف 35 إسرائيلية في مدينة تبريز والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة تسنيم، إن "الدفاع الجوي للقوات المسلحة الإيرانية يسقط مقاتلة إف 35 في مدينة تبريز شمال غربي إيران".

ودوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق الإسرائيلية، مع رصد إطلاق دفعة صواريخ بالستية جديدة من قبل إيران.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: "سنحول الليل في الكيان الصهيوني إلى نهار".

وقالت الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي: "إطلاق صفارات الإندار في حيفا والجليل الأعلى إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران".

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الرابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".