شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للتصنيع: نستهدف إنتاج 240 ألف سيارة خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في توطين صناعة السيارات بمصر، حيث تم تصنيع سيارة "ستروين C4X" بنسبة مكون محلي بلغت 45%، ضمن شراكة استراتيجية مع مجموعة "ستيلانتس" الفرنسية، وذلك عبر الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أنه استعرض آخر مستجدات صناعة السيارات في مصر، ومخرجات اجتماعه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تابع عن كثب تطورات ملف التصنيع المحلي ومشروعات التوسع المستقبلية.

وأوضح عبد اللطيف أن السيارة الجديدة يتم إنتاجها في فئتين، الأولى بسعر 1.2 مليون جنيه، والثانية (فول أوبشن) بسعر 1.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أنها مزودة بمحرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، ما يجعلها سيارة موفرة للوقود وتنافسية في فئتها.

وأضاف أن الخطة المقبلة تشمل إنتاج 240 ألف سيارة خلال خمس سنوات حتى نهاية عام 2031، منها 160 ألفًا للتصدير و80 ألفًا للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق سيشمل إطلاق طرازين جديدين بحلول نهاية 2026، أحدهما من فئة السيدان والآخر SUV.

وشدد اللواء عبد اللطيف على أن الهيئة بدأت بالفعل في رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا استجابة لتوجيهات السيد الرئيس، بهدف تحقيق أقصى درجات الاعتماد على الإنتاج الوطني وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن زيادة التصنيع المحلي تسهم في خفض أسعار السيارات بشكل كبير مقارنة بالمستوردة بالكامل.

وفي ختام حديثه، أعرب عن اعتزازه بدور الهيئة في دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مؤكداً استمرار الجهود من أجل تحقيق طفرة حقيقية في صناعة السيارات وتصدير "منتج مصري" بمعايير أوروبية تنافس في الأسواق العالمية.