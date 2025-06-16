شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم رأس البرنامج النووي.. قائمة اغتيالات العلماء الإيرانيين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور رحى الحرب بين إيران وإسرائيل لليوم الرابع على التوالى. ويعد علماء الطاقة النووية أبرز أهداف إسرائيل؛ حيث أعلنت اغتيال 9 علماء منذ بدء هجماتها فجر الجمعة الماضى.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تغتال فيها إسرائيل علماء إيرانيين. فقد سبق أن اغتالت كبير العلماء النوويين في إيران، وهو محسن فخري زاده، باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد، فى نوفمبر عام 2020.

محسن فخري زاده

كان العالم النووي الأرفع في إيران، و لُقب بـ"رأس البرنامج النووي" ، وهو ضابط إيراني في الحرس الثوري الإيراني وأستاذ الفيزياء بجامعة الإمام الحسين بطهران. سبق زاده سلسلة من عمليات القتل المستهدفة للشخصيات التي تقف وراء البرنامج النووي لطهران.

أردشير حسين بور

أغتيل في 15 يناير 2007 وكان عالمًا في الفيزياء النووية ومحاضرًا في جامعة شيراز . وكان أحد مؤسسي "مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية"، الذي شكل أساس منشأة نطنز النووية. لقى حسين بور وعددًا من زملائه حتفهم جراء التسمم بالغاز أثناء عملهم النووي في أصفهان.

مسعود على محمدى

اغتيل في 12 يناير عام 2010 وكان عالمًا نوويًا وطالب دراسات عليا في الفيزياء من جامعة شريف بطهران.

كان من أبرز العلماء في مجال تطوير أجهزة تسريع الجسيمات ومحطمات الذرات. لقي محمدي حتفه أمام منزله في طهران عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة كانت متوقفة بجوار سيارته.

ماجد شهريارى

كان ماجد شهريارى ، عالم فيزياء رفيع المستوى ومهندسًا نوويًا متخصصًا في التفاعلات النووية المتسلسلة .

و كان شخصية محورية في تطوير تقنيات التخصيب النووي في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. تم اغتياله في 29 نوفمبر 2010 بواسطة قنبلة مغناطيسية في سيارته.

دريوش رضائي نجاد

اغتيل في 23 يوليو 2011 وكان مرشحًا لنيل درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية بجامعة خاجة ناصر للتكنولوجيا في طهران، وكان خبيرًا في مفاتيح الجهد العالي مع التركيز على إطلاق الرؤوس الحربية النووية. وكان يعمل في منشأة مالك الأشتر للأبحاث الوطنية المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي. قُتل برصاص قرب منزله على يد مجموعة مسلحة على متن دراجات نارية.

مصطفى أحمدي روشن

اغتيل فى 11 يناير 2012، على يد مجموعة من المهاجمين على متن دراجات نارية زرعوا قنبلة في سيارته. وكان خريج هندسة البوليمرات من جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران. وكان شخصيةً بارزة في منشأة نطنز النووية.