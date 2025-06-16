شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقصف مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية طهران.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في العاصمة الإيرانية طهران، من قبل الطيران الإسرائيلي.

وأكدت القوات الجوية الإسرائيلية، إنها ستواصل مهاجمة الأهداف العسكرية في وسط إيران.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات من الطائرات المقاتلة التي أقلعت لشن هجمات في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الرابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ.