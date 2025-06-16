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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77%

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  • محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77% 1/3
  • محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77% 2/3
  • محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77% 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 16 يونيو 2025 05:50 م

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي2024  -2025 بنسبة نجاح 77% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية بنسبة نجاح ٥٠ % .


وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢% ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥ % وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨% .


وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

 

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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