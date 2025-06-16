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إنذارات في إسرائيل مع قيام إيران بإطلاق دفعة صواريخ بالستية جديدة

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إنذارات في إسرائيل مع قيام إيران بإطلاق دفعة صواريخ بالستية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الإثنين، 16 يونيو 2025 07:45 م

دوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق الإسرائيلية، مع رصد إطلاق دفعة صواريخ بالستية جديدة من قبل إيران.

 وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: "سنحول الليل في الكيان الصهيوني إلى نهار".

وقالت الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي: "إطلاق صفارات الإندار في حيفا والجليل الأعلى إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران".

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الرابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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