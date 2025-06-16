شكرا لقرائتكم خبر عن إنذارات في إسرائيل مع قيام إيران بإطلاق دفعة صواريخ بالستية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

دوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق الإسرائيلية، مع رصد إطلاق دفعة صواريخ بالستية جديدة من قبل إيران.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: "سنحول الليل في الكيان الصهيوني إلى نهار".

وقالت الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي: "إطلاق صفارات الإندار في حيفا والجليل الأعلى إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران".

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الرابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".