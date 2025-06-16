شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري الإيرانى يحذر سكان تل أبيب: غادروا المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب بمغادرة المدينة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أنه درس الاحتمالات كافة وأعددنا أنفسنا لأي موقف في الحرب، مواصلا: "ستدخل معداتنا الحديثة إلى الميدان عندما نرى ذلك مناسبا، ونعمل بقوة كبيرة لتدمير مواقع إطلاق الصواريخ في تل أبيب".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

في المقابل، ردت إيران على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يزيد على 250 شخصا، فضلًا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.