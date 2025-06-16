شكرا لقرائتكم خبر عن معتز الأول على الشهادة الإعدادية بالجيزة: حققت حلمى وأٌهدى نجاحى لأسرتى والان مع تفاصيل الخبر

توّج مجهود ومثابرة 438 طالبًا وطالبة على مدار العام الدراسي في محافظة الجيزة بالنجاح والتكريم، وذلك بحصولهم على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2024-2025 ووجودهم ضمن قائمة الأوائل.

وجاء معتز محمد الحسيني، الطالب بمدرسة الشهيد محمد محمود عبد العزيز التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بحصوله على الدرجات النهائية بالامتحانات، بمجموع درجات 280 درجة.

وعبر معتز عن سعادته البالغة كونه من أوائل المحافظة، مؤكدًا خلال حديثه لـ"الخليج 365" أنه كان واثقًا من حصوله على الدرجات النهائية ووجوده ضمن قائمة الأوائل على مستوى المحافظة لما بذله من مجهود طوال العام الدراسي: "حاجة كبيرة من عند ربنا، كان حلمي من بداية السنة، وكنت واثق إن مش صعب أكون ضمن الأوائل على مستوى المحافظة، والحمد لله حصل، وفخور وسعيد أنى حققت حلمى".

وأشار إلى أنه كان حريص على مواصلة ما حققه من تفوق في الفصل الدراسي الأول والحصول على الدرجات النهائية ليسعد والديه ويكافئهما على ما بذلوه معه من تعب ومجهود: "أنا بحب النجاح وحلمي كان أول محافظة، أول ما النتيجة ظهرت وعرفت أني من الأوائل أول حاجة جت في بالي والدي، كان أول حد مستني اللحظة دي، والحمد لله قدرت أسعده، وأفرح أمي بعد تعبها معايا في المذاكرة، قلبها كان هيقف من الفرحة".

وأوضح أن سر تفوقه هو تنظيم وقته ومذاكرة دروسه أول بأول والمواظبة على حل التدريبات والأسئلة والامتحانات السابقة، مشيرًا إلى أنه كان يذاكر بمعدل 8 ساعات يوميًا، ويخصص 4 ساعات من يومه للمشاركة في دورات تدريبية في مجال التكنولوجيا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعلم اللغة الألمانية.

وأهدى معتز نجاحه لأسرته، لما بذلوه من جهد وتعب طوال العام الدراسي ليتمكن من تحقيق التفوق والنجاح بأعلى الدرجات، وحرصهما الدائم على تشجيعه ودعمه، مشيرًا إلى أنه سيحافظ على تفوقه ومستواه الدراسي ليحقق حلمه في الالتحاق بكلية هندسة الاتصالات.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

وأعرب محافظ الجيزة، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، كما وجّه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.