شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير المذيعة الإيرانية بعد هروبها من القصف الإسرائيلى للتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت المذيعة الإيرانية، سحر إمامي، للقصف الجوي على الهواء مباشرة، من قبل الطيران الإسرائيلي، أثناء إذاعة نشرة الأخبار في التلفزيون الرسمي الإيراني.

وانقطع الاتصال بهوائي البث لعدة دقائق، كما انقطعت الاتصالات اللاسلكية، بعد وقت قصير عادت الأمور إلى طبيعتها نسبيًا، ويُبث البرنامج العام للتلفزيون الإيراني من استوديوهات أخرى، وتحديدا الاستوديو الاحتياطي لـ هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وعادت المذيعة سحر إمامي، إلى شاشة الإذاعة والتليفزيون الإيراني، وظهرت على البث المباشر للشبكة الإخبارية.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المبنى الزجاجي الذي يضم الإدارة والمساعد السياسي للتلفزيون الإيراني، كان مستهدفًا من قبل القوات الإسرائيلية.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "في حال حدوث أي انقطاع في استقبال إشارة أي من شبكات هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية الإقليمية أو الوطنية، يرجى متابعة البث عبر التلفزيون".

بدورها أكدت القوات الجوية الإسرائيلية، إنها ستواصل مهاجمة الأهداف العسكرية في وسط إيران.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات من الطائرات المقاتلة التي أقلعت لـ شن هجمات في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.



المذيعة سحر إمامي



مذيعة التلفزيون الإيراني

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