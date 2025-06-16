شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الاحتلال يتفاخر بقصف التلفزيون الإيراني.. وطهران: ستدفعون الثمن والان مع تفاصيل الخبر

تفاخر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقصف مقر التلفزيون الإيراني، قائلا: "تعرضت هيئة البث الدعائية والتحريضية التابعة للنظام الإيراني لهجوم من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي". وكتب كاتس على موقع توتير:" سنهزم الديكتاتور الإيراني في كل مكان".

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني: "مجرمو الحرب الذين يختبئون في مخابئ تل أبيب سيدفعون ثمن جرائمهم وسنواصل تصفية هؤلاء الجبناء لأي فترة ضرورية لضمان عدم استهدافهم لشعبنا مرة أخرى".

وتعرضت المذيعة الإيرانية، سحر إمامي، للقصف الجوي على الهواء مباشرة، من قبل الطيران الإسرائيلي، أثناء إذاعة نشرة الأخبار في التلفزيون الرسمي الإيراني.