شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الاحتلال يتفاخر بقصف التلفزيون الإيراني.. وطهران: ستدفعون الثمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالإثنين، 16 يونيو 2025 07:26 م
تفاخر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقصف مقر التلفزيون الإيراني، قائلا: "تعرضت هيئة البث الدعائية والتحريضية التابعة للنظام الإيراني لهجوم من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي". وكتب كاتس على موقع توتير:" سنهزم الديكتاتور الإيراني في كل مكان".
بدوره قال وزير الخارجية الإيراني: "مجرمو الحرب الذين يختبئون في مخابئ تل أبيب سيدفعون ثمن جرائمهم وسنواصل تصفية هؤلاء الجبناء لأي فترة ضرورية لضمان عدم استهدافهم لشعبنا مرة أخرى".
وتعرضت المذيعة الإيرانية، سحر إمامي، للقصف الجوي على الهواء مباشرة، من قبل الطيران الإسرائيلي، أثناء إذاعة نشرة الأخبار في التلفزيون الرسمي الإيراني.
وانقطع الاتصال بهوائي البث لعدة دقائق، كما انقطعت الاتصالات اللاسلكية، بعد وقت قصير عادت الأمور إلى طبيعتها نسبيًا، ويُبث البرنامج العام للتلفزيون الإيراني من استوديوهات أخرى، وتحديدا الاستوديو الاحتياطي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
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