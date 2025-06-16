شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: خطة التشغيل مستمرة بشكل طبيعي ولا نية لقطع التيار بأي منطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، منصور عبد الغنى، أن دخول فصل الصيف رسميًا جاء مصحوبًا بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة فى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وقال عبدالغنى، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة "CBC"، إن الوزارة نوهت بضرورة الترشيد حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فرص حدوث ضغط أو انقطاعات.

وأضاف أن الوزارة أصدرت عدة تعليمات بالتعاون مع شركات التوزيع والأجهزة المحلية، من بينها تخفيف الإضاءة العامة فى الشوارع بنسبة 30% بعد ساعات العمل، وفصل الإعلانات التجارية المضيئة، وكذلك تقليل استهلاك أجهزة التكييف، بحيث يتم تشغيلها عند 25 درجة مئوية لضمان توفير الطاقة.

وأردف، أن استهلاك الكهرباء فى المنازل يمثل نحو 47.2% من إجمالى الاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية ترشيد استخدام الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات والسخانات، خاصةً مع ضرورة استخدام الأجهزة الحاصلة على شهادة كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك يمكن أن يوفر للدولة ملايين الدولارات سنويًا، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن خطة تشغيل الكهرباء مستمرة بشكل طبيعى، ونفى وجود نية للجوء إلى قطع التيار الكهربائى فى أى منطقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الكهرباء مسئولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، سواء فى المنازل أو أماكن العمل، حفاظًا على استمرارية الخدمة وضمان رفاهية المواطنين.