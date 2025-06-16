شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 آخرين في هجوم إيران الأخير على تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الرابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".

اندلعت حرائق ضخمة في حيفا المحتلة، نتيجة سقوط صواريخ إيرانية على العديد من الأهداف الإسرائيلية.