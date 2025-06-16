شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحذر إيران من حرب إسرائيل: عليهم المحادثات قبل فوات الأوان والان مع تفاصيل الخبر

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إيران من الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل، داعيا طهران إلى بدء محادثات بشأن إنهاء برنامجها النووي على الفور "قبل فوات الأوان".

وقال إن إيران نقلت رسائل مفادها أنها ترغب في إجراء محادثات بشأن إنهاء الصراع الحالي مع إسرائيل.

وأضاف ترامب للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في كندا: "كان ينبغي عليهم فعل ذلك قبل، كان لديهم 60 يومًا، عليهم إبرام صفقة، إن الحرب مؤلمة لكلا الطرفين [إيران وإسرائيل]، لكنني أعتقد أن إيران لن تفوز في هذه الحرب".

وأضاف محذرًا: "يجب عليهم التحدث. ويجب عليهم التحدث فورًا قبل فوات الأوان".

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الرابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ.