شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لجنة الأزمات تهدف لمتابعة التداعيات الاقتصادية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة الأزمات العليا التى تم تشكيلها تهدف لمتابعة تطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران، والأوضاع فى المنطقة وتداعياتها الاقتصادية على مصر، فى ضوء ما هو واضح من استمرار التصعيد.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن تطورات الأوضاع أثرت منذ اليوم الأول على ارتفاع أسعار النفط وبالتالى كان من الضرورى تشكيل لجنة لمتابعة التداعيات الاقتصادية وتأثيرها على مصر، ومتابعة تنفيذ الخطط العاجلة التى تم وضعها منذ فترة للتعامل مع هذا الوضع.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن اللجنة تضمن سرعة تنفيذ أى قرارات تتخذها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية، وهناك تداعيات قد تنتج عن استمرار الأزمة لفترة طويلة، منها تأثر سلاسل الإمداد على المستوى الدولى والمواد البترولية والغاز الطبيعى، وبالتالى تعمل الدولة على توفير المواد البترولية والغاز الطبيعى وتحسبت لأى تصعيد فى المنطقة.

وأوضح محمد الحمصانى أن اللجنة استباقية ولن يكون هناك تهديدا، ولا تعنى ان هناك خطر على الدولة، ولكن للتعامل مع أى تطورات، وارتفاع النفط سيؤثر على كل الدول وليس مصر فقط.