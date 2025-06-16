شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة فى اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.. أهم الأسئلة بإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب بالشعبتين الأدبية والعلمية (نظام جديد)، غدًا الثلاثاء 17/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و(نظام قديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء، وذلك ثاني أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية لمادة اللغة الفرنسية، يستطيعون من خلالها التدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي بنظام (الاختيار من متعدد)، والحصول على درجات التفوق والنجاح.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن الأسئلة راعت جميع مستويات الطلاب المعرفية والعلمية سواء البسيطة أو المتوسطة والعليا كما أنها موزعة على المنهج الدراسى بأكمله وستكون بلا أخطاء، حيث أن نسبة 70% من الأسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة و30% للعليا، و85% منها اختيار من متعدد و15% مقالى.