شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتمادها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وذلك بعد أن اعتمدها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، منذ قليل، ويمكن الدخول ومعرفة النتيجة من خلال الضغط هنا.

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واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة نجاح 77% وبلغ عدد المتقدمين 199587 للامتحان طالب وطالبة حضر منهم 193835 طالب وطالبة ونجح149257 .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

كما اعتمد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 95.95% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 88.5%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 70.12% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 50 % .



وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 96.72% ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 91.75% وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 89.68% .



وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس .

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