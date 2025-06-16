شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن إزالة 3 أدوار مخالفة بعقارات فى حى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة إزالة 3 أدوار مخالفة بعقارات في شوارع عبد العال حسن، فوزي السيد، ومحمد والي بالقطاع الشمالي لحي الهرم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة مستمرة في التصدي لأية محاولات للبناء المخالف ومنع التعدي على خطوط التنظيم، مشددًا على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة رصد أي مخالفات في مهدها، والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.