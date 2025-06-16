شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: الجسر العربى للملاحة يقدم خدماته بشكل طبيعي بين الأردن والعراق ومصر والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة النقل ممثلة فى شركة الجسر العربى للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق بيانا إعلاميا، أكدت فيه استمرار الشركة فى تقديم خدماتها البحرية للمسافرين عبر أسطولها البحرى العامل على الخط البحرى الدولى العقبة _ نويبع بشكل طبيعى وآمن مع انتظام تام للرحلات البحرية اليومية المقررة وحسب مواعيدها المحددة والمجدولة مسبقاً.

وأشار البيان إلى أن الجسر العربى قام خلال الأيام الماضية بتنفيذ عدد من الرحلات الإضافية وذلك لاستيعاب الطلب والإعداد المتزايدة على خدمات الشركة والسفر بحراً عبر الأسطول البحرى فى ظل الظروف الدقيقة التى تعيشها المنطقة حاليا لا سيما مع إلغاء أو تأجيل كثير من الرحلات الجوية فى عدد من دول المنطقة خاصة و أن شركة الجسر العربى هى حلقة الاتصال الرئيسية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عبر الخطوط البحرية التالية .. الخط البحرى العقبة - نويبع ( مدة الرحلة ساعتين ونصف) والخط السياحى العقبة - طابا (مدة الرحلة 30 دقيقة).

وأوضح بيان شركة الجسر العربى أن الشركة هى الخيار والبديل الاستراتيجى والآمن للمسافرين والمجموعات السياحية للوصول إلى وجهتهم النهائية من خلال رحلاتها البحرية المنتظمة والموثوقة التى تربط ميناء العقبة الأردنى بكل من ميناء طابا وميناء نويبع فى جمهورية مصر العربية، والتى يمكن من خلالها السفر إلى الدول الأوروبية وأمريكيا وغيرها من دول العالم عبر مطار شرم الشيخ ومطار القاهره الدولى، علماً بان المسافة البرية من مدينة نويبع إلى شرم الشيخ براً تصل إلى ساعتين فقط.

وأشار البيان أن شركة الجسر العربى نقلت خلال الثلاث ايام الماضية ما يزيد عن 10 آلاف مسافر سواء عبر الخط البحرى نويبع - العقبة أو الخط السياحى العقبة - طابا كما أن شركة الجسر العربى تلتزم بأعلى معايير السلامة البحرية ووالحرص على ضمان استمرارية تقديم خدماتها بأمان وموثوقية ما يجعلها الخيار الأمثل لسفر الطلبة والمجموعات السياحية والحجاج ورجال الأعمال وكل من تم إلغاء أو إعادة جدولة رحلات الطيران الخاصة بهم لا سيما فى ظل سهولة الحجز وأسعار التذاكر فى متناول الجميع

هذا وتتيح شركة الجسر العربى للمسافرين إمكانية الحجز المسبق بكل سهولة ويسر عبر مكاتبها المعتمدة المنتشرة فى الأردن ومصر أو من خلال نظام الحجز الإلكترونى على موقعها الرسمى www.abmaritime.com.jo ما يضمن للمسافرين مرونة فى اختيار مواعيد السفر التى تناسبهم كما تقوم الجسر العربى بتقديم أسعار مناسبة ومعقولة تراعى الظروف الاقتصادية الحالية لكافة شرائح المواطنين الأمر الذى يجعل من السفر عبر البحر خياراً اقتصادياً وآمناً فى أن واحد.



الجسر العربى للملاحة



جانب من الجسر العربى للملاحة



أجواء الجسر العربى