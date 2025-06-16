شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصرى - بريطاني من أجل المستقبل .. سفير لندن يطلق حملة النمو الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

يطلق سفير بريطانيا بالقاهرة، جاريث بايلى مساء اليوم فى حفل رسمي حملة النمو الأخضر التي تعزز التعاون القائم بين مصر والمملكة المتحدة فى مجال النمو المستدام.

ومن خلال الحملة التي تستمر لـ7 أشهر، ستعمل مصر وبريطانيا على زيادة حجم التبادل التجارى بين القاهرة ولندن بمقدار 500 مليون دولار.

ويشار إلى أن هناك 1500 شركة بريطانية في مصر بإجمالى استثمارات 43 مليار دولار، وهناك اهتمام متزايد بالاستثمار فى النمو الأخضر لاسيما مع تمتع مصر بفرص هائلة يمكن التعاون فيها في طاقة الرياح فى إطار خطة الحكومة الواضحة رؤية 2030.

ونفذت وزارة البيئة سلسلة من البرامج التدريبية بعدد من المدن الصناعية، حيث تضمنت برامج تدريبية بجهازي مدينتي العبور وبدر، قدمت نظرة شاملة على مفهوم الإنتاج الأنظف وعلاقته بالطاقة المتجددة، وآليات الإنتاج الأنظف واهميتها للمدن الصناعية ، ودور الإدارة البيئية في تمكين الإنتاج الأنظف، بالإضافة إلى تعريف الصناعة الخضراء والتنمية المستدامة وعلاقتهم بالتكنولوجيا، والآثار الاقتصادية لتطبيق التكنولوجيا الخضراء، وتعريف التكنولوجيا النظيفة وتقنيات تحسين كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية ، وأنظمة المعالجة البيئية ودور السجل البيئي في الابتكار والاستدامة.