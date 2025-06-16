شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أول الجيزة بالشهادة الإعدادية.. حافظ للقرآن وصائد للجوائز ويعمل بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

توّج محمد تامر عبد المؤمن جاد، الطالب بإدارة العمرانية التعليمية، ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بحصوله على الدرجات النهائية بالامتحانات، بمجموع درجات 280 درجة.

وعبر "محمد" الطالب بمدرسة الشهيد محمد محمود عبد العزيز التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، عن سعادته بتفوقه الدراسي وحصوله على الدرجات النهائية في الامتحانات، مؤكدًا سعيه طوال العام الدراسي للتفوق وحصد أعلى الدرجات، قائلًا: "فرحت بنجاحي وتفوقي وحاولت أحافظ على مستوايا بعد ما حصلت على الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الأول، اجتهدت وعملت اللي عليا والباقي كان بتوفيق ربنا، والحمد لله حققت هدفي".

وقال خلال حديثه لـ"الخليج 365" أنه ضاعف جهده في الفصل الدراسى الثانى، خاصة وأنه تزامن مع شهر رمضان الكريم والامتحانات كانت أكثر صعوبة من الفصل الدراسي الأول، مضيفًا أنه كان لديه إصرار وعزيمة لتخطى كل ما واجهه من صعوبات حتى يحافظ على مستواه الدراسي ويحصد أعلى الدرجات، بتوفيق الله ودعم أسرته وتشجيعها له.

وأضاف أن نجاحه مرتبط بتنظيم الوقت والاهتمام بالأنشطة العلمية والرياضية، موضحًا أنه يبدأ يومه من الساعة الرابعة صباحًا بتمارين السباحة، ويواصله بمذاكرة دروسه وحفظ القرآن الكريم وحضور دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية وممارسة التمارين الرياضية، مشيرًا إلى أنه يذاكر بمعدل 4 ساعات يوميًا في الأشهر الأولى للدراسة، ومع قرب الامتحانات يصل معدل مذاكرته لـ6 ساعات يوميًا.

وتابع أنه يهتم بالمشاركة في المسابقات العلمية وحفظ القرآن الكريم إلى جانب العمل في فترة الإجازة الصيفية دون أن يؤثر ذلك على دراسته، مشيرًا إلى أنه حفظ 17 جزءًا من القرآن الكريم، وشارك مؤخرًا في مسابقة العباقرة، وللمرة الثامنة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وحصل فيها هذا العام على المركز الأول على مستوى المحافظة، كما أنه عمل لأكثر من عام مساعد صيدلي، وحاليًا يعمل مدرب سباحة ليعتمد على نفسه ويكون له كيانه الخاص.

وعن طموحه الذي يسعى لتحقيقه في المستقبل، أكد أنه يتمنى أن يستكمل مسيرة التفوق والنجاح خلال مرحلة الثانوية العامة، حتى يتمكن من الالتحاق بكلية طب الأسنان وتأسيس مشروعه الخاص، موجهًا الشكر لأسرته لحرصها الدائم على دعمه وتشجيعه على التفوق والنجاح والاهتمام بالأنشطة بجانب دراسته دون ضغط.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

وأعرب محافظ الجيزة، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، كما وجّه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.



جانب من التكريم



محمد تامر عبد المؤمن جاد، الطالب بإدارة العمرانية