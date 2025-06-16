شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: لم يتم استبعاد رئيس لجنة ثانوية عامة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه لم يتم استبعاد رئيس لجنة ثانوية عامة فى محافظة سوهاج والأخبار التى تم نشرها غير صحيحة، والوزارة تنفذ إجراءات حازمة ومتابعة دقيقة لمنظومة الامتحانات على مستوى الجمهورية لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

وانطلقت أمس الأحد 15 يونيو الجارى امتحانات الثانوية العامة 2025 وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.