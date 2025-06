شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا يهنئ العالم المصرى محمد لطفى بعد منحه الشرف الملكى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، العالم المصرى الأستاذ الدكتور محمد لطفي، بمناسبة منحه الشرف الملكي هذا العام، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير التعليم في المملكة المتحدة ومصر.

وقالت السفارة البريطانية فى تغريدة على موقع "X" "إنه بحق رمز حي للعلاقات المتميزة بين البلدين، ونعرب عن عن خالص التهاني له."

أعلنت حكومة المملكة المتحدة اختيار الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، ضمن قائمة الشرف لعيد ميلاد الملك 2025، ومنحه عضوية وسام الشرف الملكي في المملكة المتحدة Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE).

ويحمل الدكتور محمد لطفي سجلًا وتاريخًا حافلًا ومسيرة علمية كبيرة، ورفع اسم مصر عاليًا، فهو من أصغر من تبوأ منصبًا أكاديميًا قياديًا بجامعات المملكة المتحدة، ومن أبرز تلك المناصب النائب الأول لرئيس جامعة كوفنتري ونائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان، وكذلك جامعة ساندرلاند في المملكة المتحدة.