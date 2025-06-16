شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة: 46% من المصريين يموتون بسبب أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة انطلاق فعاليات مارثون ومؤتمر "يوم صحة القلب" الذى تنظمه نقابة أطباء القاهرة؛ في مركز شباب الجزيرة الرياضى، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمشاركة نخبة من كبار وشباب الأطباء من مختلف التخصصات.

وقالت غالب، إن ماراثون يوم صحة القلب شهد إقبالًا واسعا من الهلال الأحمر وطلاب كلية طب القصر العينى وجامعة الأزهر وبنى سويف وعددا من الجامعات، لافتتا إلى أن شعار المارثون "خطوات تمنع الجلطات" في إشارة لأهمية المشي وممارسة الرياضة، فضلًا عن تحسين الذاكرة وتُحسن الحالة المزاجية ووقاية للعديد من الأمراض.

وأضافت: أننا نفتقد ثقافة الرياضة ولا ندرك أهميتها، موضحة أن الأسرة عليها دور كبير في توعية الأبناء بضرورة ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة الجسم والابتعاد عن المنشطات لما لها من خطورة على الكبد و ما تُسببه من الأمراض.

من جانبه قال الدكتور جوزيف وحيد، أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة، ومقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء القاهرة، مارثون يوم صحة القلب يأتى، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للنقابة لتوعية المجتميع بضرورة الصحة السليمة والتغذية السليمة، والذي يستهدف التوعية بضرورة الرياضة والتغذية السليمة للحفاظ على صحة القلب. والجسم بصفة عامة

وأضاف أن أعراض السمنة تتزايد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حتى في الأطفال الصغار وهذا مؤشر خطير

من جانبه قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب أن مرض القلب أصبح القاتل الأول في مصر والعالم أجمع، مشيرًا إلى أن قلوب المصريين أكثر القلوب ألما ووجعا في العالم؛ لما يواجهه المصريين من أعباء خلال حياتهم اليومية

وأضاف "شعبان"، أن مصر من أكبر 5 دول في العالم في الوزن الزيادة، وأيضا بالنسبة للسكر والدهون الثلاثية وضغط الدم، موضحا أن الضغط البوابة الرئيسية لأمراض القلب ولابد من معرفة السكر التراكمي آخر كل 3 شهور ، منوها بأن أكثر سبب للوفاة مؤخرا هو القلب أو موت القلب المفاجئ، ناصحًا الشباب بضرورة الابتعاد عن التدخين والمخدرات والمنشطات والمكملات، والحفاظ على الوزن واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والمشي والتكيف مع ضغوطات الحياة والتحكم في السكر والضغط قدر المستطاع والبعد عن الاكتئاب والتوتر

وقالت الدكتورة هدير القصاص، استشاري الصحة النفسية، إن أبرز ما يُميز فعالية "يوم صحة القلب" مشاركة عدد كبير من التخصصات، موضحة أن المؤتمر تناول المخاطر النفسية التي تُهدد صحة القلب باصحة بالبعد عن الغضب قدر الإمكان وإلا نعلي سقف توقعاتنا، علاوة على ضرورة التوازن بين العمل والحياة، والبعد عن العلاقات السامة ووضع حدود للعلاقات مع الغير.

وأكدت الدكتورة عبير أحمد، مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، أن الطالب يجب أن يكون على دراية تامة بالقلب وخطورة أمراض القلب، حتى يحافظ على نفسه من أمراض القلب مستقبلا، موضحة أن التعليم عليه دور كبير في التوعية بخطورة أمراض القلب

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد الأتربي، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي، أن الرياضة تُقلل من الضغوط العصبية التي تُحدث بدورها خللًا في الهرمونات وتؤثر على الحالة الإنجابية والجنسية وعملية التبويض.

وقالت الدكتورة إيمان علي، أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة، أن الرياضة والنظام الغذائي السليم أساس حياة صحية جيدة خالية من الأمراض.

وقالت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس، ونقيب أطباء الإسماعيلية، ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية، إننا نُثمن جهود الدولة في اتجاهها ناحية الوقاية، موضحة أن ممارسة الرياضة أرخص كبسولة سحرية عرفها التاريخ وهي وقاية لحوالي 20 مرضًا مزمنًا وهذا رقم كبير للغاية.

وأضافت "نصر"، أنه يتم إنفاق مليارات الجنيهات في مصر على صحة القلب، موضحة أن 46% من المصريين يموتون بسبب أمراض القلب.

ونوه الدكتور محمد صبحي نصر، أستاذ مساعد الأنسجة بكلية الطب جامعة الأزهر، بأن الرياضة مُهمة في كل الأعمار سواء للرجال أو السيدات، فالبنسبة للرجال المُصابين بالسمنة أثناء العلاقة الزوجية فهذا يؤثر على تحليل السائل المنوي وعلى القدرة الإنجابية؛ و بالنسبة للسيدات المصابات بالسمنة يكون مُلاحظ لديهن تكيس المبايض وهذا نتيجة السمنة الزائدة التي تُحدث خللًا في هرمونات الجسم، ناصحًا بضرورة خفض الوزن عن طريق ضبط الحمية الغذائية من خلال ممارسة الرياضة.

من جانبه قال الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء الأسنان، إن اللثة تُعطي مؤشرا لأي مشاكل بالجسم سواء عن طريق الأكل غير الصحي أو أي عادات من شأنها التأثير على صحة الجسم، موضحًا أننا نفقتد في مصر للتوعية بخطورة أمراض الأسنان، وأوضح أن تكلفة علاج الأسنان مكلفة جدا؛ ولذلك يتكاسل المواطنين عن علاج أسنانهم نظرا لارتفاع تكلفة العلاج، مشيرًا إلى أن تورم اللثة من الممكن ان يكون بداية لأمراض السكر وغيرها من الأمراض، ناصحا بشرب المياه بكثرة وغسيل الأسنان والأكل الصحي وعمل فحص كامل على الأسنان كل 6 أشهر.