شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتطلع للتعاون مع الألمان وإنشاء مدارس على الطراز الألماني والان مع تفاصيل الخبر

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أندرياس أدريان، منسق مجموعة التعليم الفنى وسوق العمل، ورئيس مشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر (TCTI II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر وإنشاء مدارس تعليم فنى على الطراز الألمانى بالتعاون مع "GIZ".

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على عمق الشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، وأهمية هذا التعاون فى دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة التعليم الفني، مشيدًا بالدور المحورى الذى تقوم به الوكالة فى دعم الوزارة، خاصة فى تقديم الدعم الفنى وتطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين والإداريين، ودعم تطبيق نظم الجودة والتقييم داخل هذه المدارس، وكذلك مساهمة الوكالة فى تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريب عملى حقيقية بما يعزز من كفاءة الخريجين ويرفع من فرص التحاقهم بسوق العمل.

كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) عبر مشاركة القطاع الخاص الألمانى فى إنشاء مدارس تعليم فنى على الطراز الألمانى بالتعاون مع "GIZ" وهو ما ينعكس على تعزيز قدرات خريجى هذه المدارس وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

ومن جانبه، أعرب أندرياس أدريان عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول ذات الأولوية فى استراتيجية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) لدعم التعليم الفني،، وكذلك الاهتمام بضمان الجودة فى إدارة المدارس وتدريب المعلمين والرقمنة.

وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون، من أبرزها مناقشة جهود تعزيز التوظيف والانتقال إلى سوق العمل من خلال مشروع (EPP)، وكذلك مراكز التميز (CoCs) كنموذج مستدام للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف تعزيز التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET) وتطوير الكفاءات القطاعية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مصر، والذى يضمن مشاركة قوية من القطاع الصناعى والتزامًا لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التحول الرقمى فى التعليم الفني، ودعم الاقتصاد الأخضر.

كما تناول اللقاء الاستعانة بخبرات الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى تطوير نظم الاعتماد من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان)، وتطبيق نظم إدارة الجودة بمؤسسات التعليم الفنى بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة المستمرة لضمان للارتقاء بجودة العملية التعليمية داخل المدارس الفنية، ودعم الوزارة فى إعداد أطر تقييم أداء المدارس الفنية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير التعليم الفني، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن جودة واستدامة منظومة التعليم الفنى فى مصر.

وقد ضم وفد الوكالة الألمانية كلًا من السيد نادر نبيل، مدير تنفيذ مشروع (TCTI II)، و رضوى عبد الرؤوف، رئيس مكون فى مشروع (EPP)، وأمينة الخطاب، رئيس مكون فى مشروع (TCTI II).

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هانم أحمد، مستشارة الوزير للتعاون الدولي، وشادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، وإيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.