شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وتكريم الأوائل ببورسعيد غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

تُنظم محافظة بورسعيد، غدًا الثلاثاء، احتفالية رسمية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وتكريم الطلاب الأوائل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، في إطار حرص المحافظة على دعم المتفوقين وتحفيزهم على مواصلة النجاح.

ويُعلن خلال الاحتفالية تفاصيل نسب النجاح العامة، وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، وسط أجواء احتفالية تعكس اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وتكريم النماذج المتميزة من أبنائنا الطلاب.