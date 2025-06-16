شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو يبدأ موجة غارات جديدة على طهران والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن سلاح الجو يبدأ موجة غارات جديدة على العاصمة الإيرانية طهران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت السُلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، أسفرت عن مقتل 24 إسرائيليًا وإصابة نحو 600 آخرين، في واحدة من أعنف جولات التصعيد العسكري بين الجانبين في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن تل أبيب شنت فجر يوم الجمعة الماضي هجومًا جويًا واسعًا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران، استهدف منشآت بارزة مثل نطنز وأصفهان وفوردو، فيما ردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية، مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي.