شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أول الشهادة الإعدادية بالجيزة: فخور بنفسى وحلمى أدخل كلية الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

عمت الفرحة منزل الطالب محمد خالد كمال الدين شكري، بعد أن جنى ثمار تعبه وتوج اسمه ضمن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 بمحافظة الجيزة، وذلك بحصوله على الدرجة النهائية بامتحانات هذا العام بمجموع 280 درجة.

وعن تفوقه، أعرب "محمد" الطالب بمدرسة الشهيد محمد محمود عبد العزيز التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، عن سعادته وتفوقه وتتويجه ضمن أوائل الشهادة الإعدادية، قائلًا: "أول ما النتيجة ظهرت حسيت بالفخر بنفسي".

وأضاف محمد أن نجاحه كان نتاج مجهوده وتعبه طوال العام الدراسي فضلًا عن اهتمامه بصلاته ودعم أسرته الدائم له، مشيرًا خلال حديثه لـ"الخليج 365"، إلى أنه كان يتوقع أن يكون ضمن أوائل المحافظة، خاصة بعد حصوله على الدرجات النهائية في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتابع أنه دومًا ما يحرص على تنظيم وقته ومذاكرة دروسه أول بأول وحصد أعلى الدرجات، موضحًا أنه كان يبدأ يومه من الساعة السادسة صباحًا، يقسم ساعات يومه لمذاكرة دروسه وفق جدول يومي، ويشاهد بعض الحصص التعليمية عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن سر نجاحه هو مواظبته على الصلاة ودعم وتشجيع أسرته له، لافتًا إلى أن والده يحرص دومًا على توفير الرعاية الكاملة له ودعمه وتشجيعه، ووالدته تحرص على توفير الراحة والهدوء له داخل المنزل وتشجيعه لمساعدته على المذاكرة دون ضغط، مقدمًا الشكر لهما على وقوفهما بجانبه، مما ساهم في تفوقه الدراسي.

وعن طموحه الذي يسعى لتحقيقه في المستقبل، أكد أنه يتمنى أن يستكمل مسيرة التفوق والنجاح خلال مرحلة الثانوية العامة، حتى يتمكن من الالتحاق بكلية الهندسة، موجهًا كل الطلاب المقبلين على مرحلة الشهادة الإعدادية، بالاجتهاد والمثابرة والاهتمام بالصلاة، قائلًا: "صلي واجتهد وسيبها على الله".

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

وأعرب محافظ الجيزة، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، كما وجّه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.